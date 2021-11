Article créé le 12/08/2020 par DDT - qualité de l’air Mis à jour le 12/08/2020

La DDT de la Drôme met à disposition un état des lieux du territoire départemental sur les champs de la transition énergétique permettant de rappeler les fondamentaux et de simplifier le propos pour le plus grand nombre.

La transition écologique et énergétique se prépare au plus près des territoires et doit infuser chaque versant de l’action publique et privée pour aller vers une économie décarbonée (objectif de neutralité carbone à horizon 2050).

Les services de l’État accompagnent les collectivités du département dans leurs démarches pour atteindre cet objectif. Ainsi, la DDT de la Drôme met à disposition un état des lieux du territoire départemental sur les champs de la transition énergétique permettant de rappeler les fondamentaux et de simplifier le propos pour le plus grand nombre.

Etat des lieux de la transition énergétique sur le territoire de la Drôme (format pdf - 1.8 Mo - 12/08/2020)

Pour plus de détails sur les données présentées, le site Terristory, développé par l’agence régionale Auvergne Rhône-Alpes Énergie Environnement (AuRA-EE), permet d’afficher des données à l’échelle communale ou intercommunale.